４月１１日午後、奈良県十津川村の村道で土砂崩れが発生し、１世帯が孤立しています。 １１日午後０時半ごろ、十津川村西中で「道が塞がれている」と訪れた人から警察に通報がありました。 警察によりますと、国道４２５号から分かれる幅４ｍの村道で、高さ２０ｍのあたりから法面が崩落し、大量の土砂が道を道を塞いでいるということです。 十津川村役場によりますと、１０日は断続的に雨が降り続いていたということで