「ファーム・西地区、広島２−１阪神」（１１日、マツダスタジアム）３日に出場選手登録を抹消された阪神・及川雅貴投手（２４）が八回から２番手で救援登板。抹消後初の実戦登板だったが、１回を投げて４安打２失点という結果になった。１−０とリードした展開で八回に登板したが、先頭の仲田にいきなり左越えに同点ソロを被弾。その後、２死一、三塁と勝ち越しのピンチを背負うと、林に中前適時打を浴び、決勝点を許した。