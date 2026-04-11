タレントのDAIGO（48）が11日放送のテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）に出演。妻の女優・北川景子（39）に喜ばれた京都土産を明かした。番組では大好きだという京都を旅行し、1日目は「家族で行きたいなと思ってて、その下見も兼ねて」5歳長女と2歳長男が喜びそうなスポットを訪問。2日目は“大人の京都”を味わった。「妻に買って帰りたいお土産があります」と訪れたのは京都を代表する老舗の漬物店。北