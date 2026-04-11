歌手の岩崎良美が１１日、東京・タワーレコード新宿店でデビュー４５周年ライブアルバム発売記念イベントを開催した。昨年１２月に行った「岩崎良美４５周年記念ＬＩＶＥ」を収録したアルバム「Ｇｒａｃｅａｖｏｕｓ（グラサヴ）〜岩崎良美４５周年記念ＬＩＶＥ〜」の中から、代表曲の「タッチ」、１９８６年の選抜高校野球入場行進曲「青春」など６曲を披露。「ちなみに私の姉、宏美は『センチメンタル』と『聖母たち