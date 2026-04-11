女子プロレス「スターダム」１１日の後楽園大会で新人トーナメント「ルーキー・オブ・スターダム」の決勝が行われ、儛島エマ（２２）が古沢稀杏（２２）を下して優勝した。４日の大阪大会で開幕したトーナメントを勝ち抜いた２人が激突。古沢の執拗な足首への関節技に苦戦するが、なんとかロープに逃れる。ピンチが続く中でスタナーを阻止すると、一瞬の隙をついて古沢を丸め込んで勝利した。試合後、マイクを持った&#