【モデルプレス＝2026/04/11】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が4月11日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのタイトトップスを身に着けた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳美人気象予報士「色っぽい」セクシー肩出しタイトトップスで美ボディ強調◆穂川果音、肩出しトップスで春満喫穂川は、埼玉県幸手市の権現堂公園を訪れたことを報告。「桜と辺り一面の菜の花に感動」と綴り、満開の桜と黄色い菜の花