【モデルプレス＝2026/04/11】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ホームベーカリーで作成したバナナブレッドを公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳五輪選手「膨らみすぎた」スタバ真似たバナナブレッド◆織田信成、ホームベーカリーでバナナブレッド作り織田は「ホームベーカリーでスタバのバナナブレッド目指して焼いてるけど、レシピの最適解中々出なくて苦戦！」