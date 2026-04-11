【モデルプレス＝2026/04/11】モデルで女優の菊地姫奈が4月10日、自身のInstagramを更新。自炊しているという料理を動画とともに公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳美人女優「腕前凄い」手料理披露◆菊地姫奈「毎日自炊」報告菊池は、鍋の中でぐつぐつと煮え立つ料理の動画とともに「最近毎日自炊してるんだ」と報告。前日のメニューとして「生姜豚汁」とハンバーグ、当日の朝食には炒飯、さらにこの日の夕食はミネストローネ