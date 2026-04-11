【来週の注目材料】各国中銀関係者発言目白押し米国編 13日からの週は、目立った米経済指標の発表がなく、中東情勢をにらみながらの展開が続くとみられます。3日の米雇用統計のサプライズな強さでも目立った反応が見られなかったように、ただでさえ指標動向では動きにくくなっているところに、注目度がもともとそれほど高くない指標しか予定されておらず、市場の注目が中東情勢に集中しています。停戦が破れるとドル買い、