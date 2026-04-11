川田将雅騎手騎乗のハープスター（c）SANKEI 鞍上が最後方待機を選択した背景とは？ 2014年の桜花賞で断然の1番人気に推されたハープスター。同馬は道中最後方待機から直線で「異次元」ともいうべき末脚を繰り出し、勝利を飾った。 今回はその鞍上にして、今や押しも押されもせぬ競馬界のトップジョッキーである川田将雅騎手に聞いたこの衝撃のレースの真相を、関係者への取材を通して