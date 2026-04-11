◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神が３連勝で５年ぶりにリーグ最速で１０勝に到達し、１８年ぶりの開幕５カード連続勝ち越しに成功した。勝利を運んだのは“テラス弾”だ。初回２死から３番・森下が３戦連発となる６号ソロを放り込むと、２回先頭で５番・大山も左中間へ今季１号ソロ。最後は４番・佐藤が７回１死一、二塁で右越え３ランをたたき込んだ。いずれも、外野に新設されたホー