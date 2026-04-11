◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）中日は、阪神の中軸にテラス席への３被弾などで７失点。２連敗で借金は今季ワーストの７に膨らんだ。新設されたホームランウイングが凶と出た。先発した大野が、初回２死から、森下に左翼テラス席への先制ソロを献上。２回にも、大山に左中間テラスへの１号ソロを被弾し、２回までに２点を失った。先頭の佐藤輝に四球を与えた４回には１死満塁から、伏見の中