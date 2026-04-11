◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の若林楽人外野手が１１日、出場選手登録を抹消された。今季は１試合５番スタメンもあり９打数２安打、打率２割２分２厘だった。この日は新外国人のブライアン・マタ投手が初登板初先発するため出場選手登録。代わりに１人登録抹消する必要があり、野手を１人減らす措置を取った。１軍の登録枠は３１人。これでリリーフ９人、先発投手６人、野手１６人とな