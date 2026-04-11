◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第１日▽立大―慶大（１１日・神宮）慶大の小原大和外野手（４年＝花巻東）が、今春リーグ戦から導入されたＤＨ制での１号アーチをたたき込んだ。立大戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。３回２死三塁で中前へ先制打を放つと、８回までに２本の適時打を含む４安打をマーク。さらに９回２死三塁の好機では低めのボールを捉えて左翼への２ランとした。うれしいリーグ戦初アーチで、１０１年目を迎