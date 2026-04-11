クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「焼鮭とムニエル以外、魚を食べてくれない子どものために魚料理のレパートリーを増やしたい」という30代後半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。 ▼鮭に、ガーリックオイマヨ×チーズをのせて 子どもが食べ慣れた鮭を、ガーリック×オイスターソース×マヨネーズのタレ