◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節横浜ＦＭ１―３ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）ＦＣ東京が敵地で勝ち点３を積み上げ、試合消化数（１１試合）が２試合多い中で首位の鹿島（９試合）と勝ち点２３で並んだ。ＦＣ東京は前半終了間際、ＭＦ佐藤龍が相手からボールを奪うと、ＦＷマルセロヒアンにパス。右サイドからボールを持ち上がったヒアンからのラストパスを受けたＦＷ佐藤恵が左足で泥臭く流し込み、カウン