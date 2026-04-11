◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神が快勝で3連勝とし首位をキープした。両軍合わせて6本のホームランが飛び出す空中戦を制した。打線が中日打線に襲いかかり、初回に森下が先制の6号ソロ、2回には大山1号ソロ、7回には佐藤輝が2号3ランでダメ押しと中軸3人がチーム初のアーチ競演。3発すべてが今季から敵地に新設されたホームランウイングに飛び込んだ。佐藤輝は9回にもこの日2本目となる2ラン