◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（2026年4月11日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））5位で出たウー・チャイエン（22＝台湾）が68で回り、通算8アンダーで昨年の大王製紙エリエール・レディース以来の通算2勝目に王手をかけた。1打差の2位に大会連覇を目指す安田祐香（25＝NEC）と史上4組目の姉妹Vを狙う吉田鈴（22＝大東建託）、皆吉愛寿香（25＝フリー）、小林光希（23＝三徳