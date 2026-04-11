東大戦で初登板した明大・湯田＝神宮東京六大学野球の春季リーグが11日、神宮球場で開幕して1回戦2試合が行われ、明大と慶大が先勝した。昨秋王者の明大は八回に岡田の犠飛で勝ち越し、3―2で東大を退けた。慶大は新たに導入された指名打者（DH）で先発の小原が2点本塁打を含む5安打4打点と活躍し、立大に11―0で大勝した。