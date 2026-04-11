自民党の全国幹事長会議であいさつする高市首相＝11日午後、東京・永田町の党本部高市早苗首相（自民党総裁）は11日、党本部で開催された全国幹事長会議で、来春の統一地方選勝利に向けた決意を強調した。「勝ち抜くために今年結果を出さなければならない。国でも地方でも、選挙に勝ち続けられる足腰の強い自民党をつくりたい」と述べた。鈴木俊一幹事長ら党幹部もあいさつした。執行部は、12日に東京都内で開く党大会で採択予定