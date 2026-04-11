妻「ジャリっ…卵の殻入ってない？」夫「カルシウム摂れていいじゃん！」食事を作ってくれるのはありがたいけどこれは嫌だ…。奥さんに怒られまくりでふてくされ気味だった旦那さん。子育て支援センターのパパ会に参加したのをきっかけに、その不満をこじらせていくのです…！>>【まんが】家事育児から逃げる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)