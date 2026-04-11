赤沢亮正経済産業相は11日、先端半導体の国産化を目指すラピダスに関し、量産開始に向け順調に推移しているとの認識を示した上で「これだけの血税も投入しているプロジェクトを必ず成功させる」と強調した。北海道千歳市で記者団に語った。