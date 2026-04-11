お笑いタレント宮川大輔（53）が、11日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後2・00）にゲスト出演し、海外で感動したスポットを明かした。日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」で、世界各地を巡っている宮川。今まで訪れた国は「50…」と話し、驚かせた。国内外問わずロケは多く、「月で言うと2週間、ロケ行っていて、あとの2週間は日本の各地。家にいるのが2週間くらい」という。MCの「ハイヒール」モ