工藤静香が、ニューアルバム『Dynamic』を6月24日にリリースする。 （関連：松田聖子、中森明菜、小泉今日子、工藤静香……今も変わらぬ輝きと進化を続ける”80年代アイドル”の現在） 前作から2年ぶり、通算19枚目となる本作のテーマに掲げたのは“ロック”。積み重ねてきたキャリアに安住することなく、常に挑戦を続ける工藤の真骨頂ともいえるアルバムとなる。 今作では、音楽業界のトップクリエイ