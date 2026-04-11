（台北中央社）総統府の郭雅慧（かくがけい）報道官は10日、最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）が中国共産党の習近平総書記と会談したことについて、不適格で自らを矮小（わいしょう）化した行為だとして深い遺憾の意を示した。郭報道官は、会談の本質は台湾を国際舞台から切り離して両岸（台湾と中国）は同じ中国に属するといった「一つの中国」の枠に取り込み、中国が掲げる中華民族の偉大な復興を目標とする