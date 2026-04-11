シント＝トロイデン（STVV）の日本代表FW後藤啓介は、ここまでベルギーリーグで10ゴールをマークしている。だが、二桁得点を達成以降は６試合連続で無得点。一時はトップに立っていた得点ランキングでも３位タイに後退している。好調だった20歳の失速に現地メディアも注目。『Voetbal Belgie』は「ケイスケ・ゴトウは得点の仕方を忘れてしまったようだ」と報じている。「２月15日、ゴトウはズルテ・ワレヘム戦でゴールを決め