今年６月に開幕する北中米ワールドカップで日本代表と対戦するスウェーデン代表に激震が走っている。スウェーデン１部ガイスに所属するスウェーデン代表FWグスタフ・ルンドクレンがアキレス腱断裂の重症を負ったのだ。スウェーデンメディアに『Expressen』よると、ルンドグレンは、現地4月６日に行なわれたスウェーデンリーグ開幕節・ユールゴーデン戦前のウォーミングアップ中に負傷。スタッフに支えられながらピッチを後に