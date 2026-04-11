【その他の画像・動画等を元記事で観る】 数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する雨宮天が、5月27日にリリースするEP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』の表題曲「ノンシナリオ・エチュード」のMVを公開した。 ■アーティストとしてのあらたな一歩を踏み出した一曲 彼女がヒロインを務めるTVアニメ『彼女、お借りします』第5期