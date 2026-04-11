タレントの梅宮アンナ（53）が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。最後の抗がん剤治療から一年が経ったことを明かし、新ヘアスタイルを披露した。「最後の抗がん剤から一年が過ぎました」と書き出した梅宮。「伸ばしていた髪の毛をいったん切ります。チリチリを切りました」と毛先を切り落とした新しいショートカット姿を披露。「新しい髪の毛は柔らかい髪の毛みたい」と髪の毛の質が変わってことも明かした。