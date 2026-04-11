俳優の川栄李奈（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。【写真】「今日も頑張ろう」川栄李奈のオフショット投稿で「マネージャーさんとお出かけした日」とコメント。ジャケットにブーツ、眼鏡姿のコーデで4枚のお出かけショットを公開。「美味しいもの食べて たくさん歩いて 健康です」と絵文字を添えて、「今日も頑張ろう」とつづった。