日本ハムの新素材「FiTeiN（ファイテイン）」を使った料理日本ハムが、植物由来の「代替タンパク質」の開発に力を入れている。人口増加や気候変動で将来の食料不足が懸念されているためだ。肉や乳製品の事業で培った加工技術を活用し、大豆をベースにした新素材で牛肉の味や食感を再現。動物の細胞から作る培養肉の研究も進め、次世代食品による安定供給を目指す。東京都渋谷区の高級四川料理店で2月、大豆ベースの新素材「FiT