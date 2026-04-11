副大統領専用機に搭乗する前にメディアの取材に応じるバンス氏＝8日、ハンガリー首都ブダペスト/Jonathan Ernst/Pool/Getty Images（CNN）パキスタンの高官は11日までに、米国とイランに戦争の外交的解決を促すうえでバンス米副大統領が果たしている役割を称賛し、バンス氏がパキスタンの首都イスラマバードで行われる協議の実現に寄与したことを明らかにした。協議のプロセスに詳しいこの高官はCNNの取材に、停戦を定着させるには