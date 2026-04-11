「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）広島が２連敗を喫し、借金１に逆戻りとなった。先発・ターノックが４回４失点で初黒星。坂倉が１号２ランを放った。相手先発・東から三回に先制した。今季初の８番起用となった中村奨成が１死から内野安打で出塁すると、１番・大盛が中前への適時打を放って、１点を先制した。大盛は直近５試合で４度目の複数安打とした。しかし、直後の三回にターノックが暗転。佐野に逆