Image: CS01 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夜、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間、どう過ごしていますか？好きなポッドキャストやヒーリングミュージックを聴くなど、リラックスタイムにあてるのはおおいに賛成。でも、イヤホンをずっとつけていると耳が痛くなるし、かといってスピーカーだと隣で眠る家族に気を使います。そんなとき