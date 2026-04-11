ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）が不振の理由を寒さのせいにして嘲笑されている。１０日（日本時間１１日）の敵地レイズ戦も３―５と敗れて３連敗。「６番・二塁」で出場したチザムは４タコに終わり、打率は１割７分にまで低下した。スロースターターとはいえ、昨年の同時期を下回る状況を報道陣に問われたチザムは「寒い…。それだけだよ」とこぼし、こう続けた。「スイングの感触は最高だ。あの寒