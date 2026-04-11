経済学者の高橋洋一氏が１１日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では高市早苗首相が掲げる消費減税について取り上げた。高市首相は今年１月に食料品の消費税の２年間ゼロの実施時期について「希望は（２０２６）年度内を目指していきたい」と述べていた。国民会議で議論がスタートしたが慎重論が相次いでいる。政治ジャーナリストの青山和弘氏の「『高市総理が先走った』と思っている