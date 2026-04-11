ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）ワタナベフラワー・ギターのイクロー☆☆☆☆【帰国できず……】「私はいま韓国にいるのですが大ピンチです！帰国のため余裕をもって空港バスに乗ったのに渋滞に引っ掛かりました。降りるべきターミナルで降りることができず、移動で大幅に時間をロ