朝晩は肌寒さを感じることもある春の気温差対策には、サッと羽織れるアウターがあると便利。今シーズン【ユニクロ】からは、大人に似合う上品なデザインの春アウターが登場。ハンサムに着られるブルゾンと涼しげなシアーパーカー、毎日コーデの相棒になりそうなアイテムをピックアップしました。 カジュアルさと上品さを両立したブルゾン 【ユニクロ】「ショートブルゾ