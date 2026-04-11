友人A子から聞いた話。知人から毎日のように相談メッセージが届き、時間や内容を問わず依存されるようになったA子。返信をやめられずにいましたが、「A子しか頼れない」と言われたことで違和感に気づきます。思い切って距離を取り、断り続けた結果、過度な連絡は減少。人間関係において境界線を持つ大切さを実感した出来事です。 絶妙に断れない“相談攻撃”の始まり A子の悩みの相手は、知人のM子という女性です。 最