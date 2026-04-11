メキシコ大統領は代替開催に前向きな姿勢も…インファンティーノ会長は否定国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、中東情勢の影響で出場が危ぶまれていたイラン代表について、2026年ワールドカップ（W杯）へ予定通り出場することを明言した。英公共放送「BBC」が報じている。イランを巡っては、米国およびイスラエルとの緊張状態から大会への参加が不透明となっていた。今月初めにはイランサッカー連