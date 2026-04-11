１０日、ニューヨークのスーパーで食品を選ぶ女性。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）【新華社ニューヨーク4月11日】米労働省が10日に発表した3月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で3.3％上昇した。エネルギー価格の大幅上昇を受け、2月の2.4％を大きく上回った。季節調整済みの前月比は0.9％の上昇となり、2月の0.3％から大幅に拡大した。１０日、ニューヨークのスーパーで生活用品を購入する客。（ニューヨーク＝新