11日は静岡で30℃を超えて、ことし初めての真夏日になるなど、東海や関東では季節外れの暑さになりました。静岡では、日差しや、フェーン現象の影響で気温が上がり、午後1時すぎには最高気温30.3℃を観測。7月下旬並みの暑さとなり、ことし初めて30℃以上の真夏日になりました。また、関東も6月下旬から7月上旬並みの暑さとなり、熊谷で28.5℃、宇都宮で28℃、前橋で27.8℃、東京都心でも27.3℃を観測するなど、各地で、ことし初め