俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第11回（13日）の場面カットが公開されている。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！前回は、りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原