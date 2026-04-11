広島戦を7回3失点とし今季2勝目を挙げたDeNA・東＝横浜DeNAが3投手の継投でリードを守った。0―1の三回、佐野の2点二塁打など6安打を集めて4得点して逆転。東が7回を3失点で2勝目を挙げた。山崎は3セーブ目。広島はターノックが4失点と崩れ、追い上げも及ばなかった。