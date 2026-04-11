俳優・モデル・格闘家の宮原華音が１１日、都内で初の写真集「Ｋ．Ｏ〜ｋａｎｏｎｏｒｉｇｉｎ〜」（ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。「仮面ライダーガッチャード」の悪役、モデルに加え、キックボクシングでも１戦１勝（Ｋ．Ｏ勝ち）と「３刀流」で活躍中。３０歳で念願の初写真集となり、「健康美というのをすごく体現できた作品」と自信をのぞかせた。トークでは、自身の転機となった出来事を問われ、「２