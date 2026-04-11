元F1ドライバーの中嶋悟（73）が、きょう11日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。今回はスピンオフ企画として、日本初のフルタイムF1ドライバーとして、日本でのF1ブームの火付け役になった中嶋がずっと乗り続けてきたというホンダ『レジェンド』の歴代モデルを取り上げる。【写真】中嶋悟「恋しいですね」…36年の歴史に幕を閉じたホンダ“フラッグシップモデル”に最終型の