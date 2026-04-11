今月25、26日に愛知県豊橋市で開かれる空手の東アジア選手権に在日朝鮮人の3選手が北朝鮮代表として出場することが11日、分かった。北朝鮮代表が日本でのスポーツの国際大会に出るのは2024年3月以来。（共同）