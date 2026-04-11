ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画がスタート。詐欺被害で１０００万円の借金を背負ったことが話題となったお笑い芸人のカカロニ・栗谷が最初の挑戦者として挑んだが、５３秒一本負けに終わった。事前ＶＴＲでは借金に「終わったかもと思った。とんでもない額なんで。僕からしたら」と明かし、楽屋の弁当を持って帰って夫婦で食べていることなどを