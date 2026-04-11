11日朝、東京・荒川区の都営住宅で火事があり3人がけがをしました。午前8時半過ぎ、荒川区西尾久の11階建ての都営住宅で火事がありました。消防車など23台が消火にあたり、火は約3時間半後に消し止められました。火元は8階の一室で、この部屋など35平方メートルが焼けました。この火事で3人がけがをしましたが命に別条はないということです。