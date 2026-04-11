今季のプレミアリーグで5位に位置するリヴァプールは、9日にスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが契約満了に伴い今季限りで退団することを発表した。スコットランド代表として92キャップを誇るロバートソンは、2017年夏にハル・シティから加入以降、豊富な運動量と正確なキック精度を武器に左サイドバックの絶対的レギュラーに君臨。公式戦通算373試合に出場し、13ゴール69アシストを記録しており、2度のプレミアリー